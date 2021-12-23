Курс долара і євро на 24 грудня та вихідні: валюта дорожчає

Курс долара і євро на 24 грудня та вихідні: валюта дорожчає

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.

У п'ятницю, 24 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих трьох вихідних - суботи, неділі та понеділка, 25, 26 та 27 грудня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 24 грудня:

Долар США – 27,27 (плюс 2 коп.).

Євро – 30,84 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 23 грудня:

Долар США – 27,15/27,35 грн.

Євро – 30,60/30,90 грн.

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