Курс долара і євро на 24 грудня та вихідні: валюта дорожчає

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,8 грн.
У п'ятницю, 24 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих трьох вихідних - суботи, неділі та понеділка, 25, 26 та 27 грудня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 24 грудня:
- Долар США – 27,27 (плюс 2 коп.).
- Євро – 30,84 грн (плюс 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 23 грудня:
- Долар США – 27,15/27,35 грн.
- Євро – 30,60/30,90 грн.
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