Курс долара і євро на 28 грудня: після трьох вихідних валюта подешевшає

Курс долара і євро на 28 грудня: після трьох вихідних валюта подешевшає

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.

У вівторок, 28 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 28 грудня:

Долар США – 27,23 (мінус 4 коп.).

Євро – 30,81 грн (мінус 3 коп.).

Офіційні курси валют Нацбанку на 24, 25, 26 та 27 грудня:

Долар США – 27,27 (плюс 2 коп.).

Євро – 30,84 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 24 грудня:

Долар США – 27,10/27,30 грн.

Євро – 30,60/30,95 грн.

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