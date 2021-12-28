Прогноз погоди на 28 грудня: Україну засипатиме снігом

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

Увівторок, 28 грудня, в Україні будуть сильні опади - сніг і хуртовина.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Опади очікують у всій країні. На півдні України буде сніг з дощем. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Удень в Україні, крім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні вдень буде від 3 до 8 градусів морозу. На півдні вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5 градусів тепла. У західних областях температура прогнозується -1-5 градусів. На півночі та сході крахни буде найхолодніше: до -8 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 28 грудня також буде сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура 3-5 градусів морозу.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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