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Курс долара і євро на 29 грудня

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Курс долара і євро на 29 грудня

Національний банк України

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.

У середу, 29 грудня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 29 грудня:

  • Долар США – 27,22 (мінус 1 коп.).
  • Євро – 30,84 грн (плюс 3 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 28 грудня:

  • Долар США – 27,10/27,30 грн.
  • Євро – 30,60/30,95 грн.

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