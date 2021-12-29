Прогноз погоди на 29 грудня: в Україні буде мороз, місцями - сніжитиме

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У середу, 29 грудня, в Україні будуть сильні опади - сніг і хуртовина.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Опади очікують у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях. На решті території не сніжитиме. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні вдень буде від 2 до 7 градусів морозу. На півдні та сході вдень стовпчики термометрів покажуть від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. У західних областях температура прогнозується -2+3 градуси. На півночі та країни буде найхолодніше: -2 -6 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 28 грудня На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура близько 5 градусів морозу.

Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

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