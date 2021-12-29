Курс долара і євро на 30 грудня

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.
У четвер, 30 грудня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 грудня:
- Долар США – 27,20 (мінус 2 коп.).
- Євро – 30,77 грн (мінус 7 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 29 грудня:
- Долар США – 27,10/27,30 грн.
- Євро – 30,50/30,90 грн.
На час від 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року буде визначено фіксований офіційний курс гривні до іноземних валют та облікову ціну банківських металів, які встановить НБУ станом на 30 грудня 2021 року.
У періоди 01–03 та 07–09 січня 2022 року у разі потреби банки можуть проводити касові операції.
На увесь святковий період банківські установи зобов’язані забезпечити стабільну роботу банкоматів та наповнення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
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