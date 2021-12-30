Курс долара і євро на 31 грудня - 4 січня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,9 грн.
У п'ятницю, 31 грудня, долар і євро подорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть до 4 січня включно.
Офіційні курси валют Нацбанку на 31 грудня - 4 січня:
- Долар США – 27,27 (плюс 7 коп.).
- Євро – 30,92 грн (плюс 15 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 30 грудня:
- Долар США – 27,10/27,30 грн.
- Євро – 30,55/30,90 грн.
У періоди 01–03 та 07–09 січня 2022 року у разі потреби банки можуть проводити касові операції.
На увесь святковий період банківські установи зобов’язані забезпечити стабільну роботу банкоматів та наповнення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
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