Президент Зеленський підтвердив майбутні перемовини з Байденом

Президенти говоритимуть про мир в Україні.
Володимир Зеленський підтвердив майбутні перемовини з президентом США Джо Байденом.
Про це він написав у Twitter.
"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером США - нічого про Україну без України. Запланували в неділю провести чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо:
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Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським.
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