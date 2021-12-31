Президент Зеленський підтвердив майбутні перемовини з Байденом

Президенти говоритимуть про мир в Україні.

Володимир Зеленський підтвердив майбутні перемовини з президентом США Джо Байденом.

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Про це він написав у Twitter.

"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером США - нічого про Україну без України. Запланували в неділю провести чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським.

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