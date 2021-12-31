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Байден проведе переговори з Зеленським: відома дата

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Байден проведе переговори з Зеленським: відома дата

Associated Press

Байден підтримує територіальну цілісність України.

Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому. 

"Байден планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити нарощування російських військових на кордонах України та розглянути підготовку до дипломатичних контактів, щоб допомогти деескалації ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні. 

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