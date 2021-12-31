Байден проведе переговори з Зеленським: відома дата

Байден підтримує територіальну цілісність України.
Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.
"Байден планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити нарощування російських військових на кордонах України та розглянути підготовку до дипломатичних контактів, щоб допомогти деескалації ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.
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Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман очолюватиме американську делегацію на переговорах із Росією щодо безпеки.
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Байден заявив Путіну, що США та їхні союзники дадуть відповідь, якщо Росія увірветься в Україну. Байден наголосив, що суттєвий прогрес у діалогах може статися лише в умовах деескалації, а не ескалації.
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Раніше російське МЗС оприлюднило так званий "проєкт договору між Москвою та Вашингтоном" про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, що стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
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