Газодобувачі виступили проти держспегулювання цін на український газ

Газодобувачі виступили проти держспегулювання цін на український газ

Примусове вилучення Кабміном до 20% природного газу приватних компаній щодо «операційної собівартості» призведе до падіння видобутку, дефіциту газу та посилення залежності від Росії.

Про це йдеться у заяві асоціації газовидобувних компаній, до яких входить державний «Нафтогаз України».

«Зупинення інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння видобутку, зниження податків, скорочення робочих місць. Враховуючи запуск «Північного потоку 2» та ризик скорочення або повної зупинки транзиту російського газу – це суттєво послабить енергетичну безпеку нашої країни», — заявили в асоціації.

Рішення уряду зобов'язати всі компанії 20% свого газу продавати на приватній біржі за певною ціною в асоціації вважають зривом реформи, відмовою від європейської інтеграції.

«Державне регулювання ціни на газ, що видобувається, – це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власний газовидобуток. Подолати енергетичну кризу треба з опором на досвід європейських країн, а не завдяки обмеженням чи примусовим діям, спрямованим на діяльність приватних газодобувників», — наводяться у заяві слова виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренко.

Нагадаємо, 30 грудня уряд вирішив зобов'язати усі газовидобувні компанії продавати 20% свого газу на приватній «Українській енергетичній біржі».

Ціна має перевищувати «операційну собівартість» видобутку.