Президент Зеленський призначив керівника ДБР: що про нього відомо

Олексій Сухачов народився у Харкові 1978 року.
Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив на пост голови ДБР Олексія Сухачова, який до цього займав посаду виконувача обов'язків керівника відомства.
Про це йдеться в указі голови держави.
"Призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань терміном на п'ять років", - йдеться в указі президента.
Що відомо про Олексія Сухачова
Олексій Сухачов народився у Харкові 1978 року. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за фахом: "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність".
- Заслужений юрист України.
- Від 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.
- Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.
- Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.
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