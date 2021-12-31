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Президент Зеленський призначив керівника ДБР: що про нього відомо

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Президент Зеленський призначив керівника ДБР: що про нього відомо

Державне бюро розслідувань

Олексій Сухачов народився у Харкові 1978 року. 

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив на пост голови ДБР Олексія Сухачова, який до цього займав посаду виконувача обов'язків керівника відомства. 

Про це йдеться в указі голови держави. 

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань терміном на п'ять років", - йдеться в указі президента. 

Що відомо про Олексія Сухачова

Олексій Сухачов народився у Харкові 1978 року. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за фахом: "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність".

  • Заслужений юрист України.
  • Від 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.
  • Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.
  • Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

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