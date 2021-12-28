ДБР порушило дві справи проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

ДБР порушило дві справи проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Справи - за можливе службове підроблення та перевищення повноважень.

Державне бюро розслідувань розпочало дві кримінальні справи щодо ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це повідомив депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков.

Розслідування стосуються можливого вчинення службового підроблення, а також можливого перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпосту в Донецькій області.

Разумков повідомив, що за ініціативою МФО "Розумна політика" ДБР розпочало досудове розслідування щодо Гогілашвілі. Ексспікер також оприлюднив копію відповіді від ДБР.

Крім того, посилаючись на відповідь Офісу генерального прокурора, він зазначив, що орган долучив звернення "Розумної політики" щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.

Нагадаємо, нині колишній заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту в Донецькій області. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".

Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС. 13 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів України його таки звільнив з посади в міністерстві.

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