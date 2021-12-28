ДБР возбудило два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили

ДБР возбудило два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили

Дела — за возможный служебный подлог и превышение полномочий.

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела в отношении экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом сообщил депутат, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков.

Расследования касаются возможного совершения служебного подлога, а также возможного превышения им служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Разумков сообщил, что по инициативе МФО "Разумная политика", ДБР начало досудебное расследование по Гогилашвили. Экс-спикер также обнародовал копию ответа от ДБР.

Кроме того, ссылаясь на ответ Офиса генерального прокурора, он отметил, что орган приобщил обращение "Разумной политики" о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.

Напомним, ныне бывший замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД. 13 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины его уволил с должности в министерстве.

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