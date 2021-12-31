Байден проведет переговоры с Зеленским: известна дата

Байден поддерживает территориальную целостность Украины.
Президент США Джо Байден планирует 2 января 2022 телефоном пообщаться с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
"Байден планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание российских военных на границах Украины и рассмотреть подготовку к дипломатическим контактам, чтобы помочь деэскалации ситуации в регионе", — говорится в сообщении .
Напомним:
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Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по безопасности.
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Байден заявил Путину, что США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину. Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.
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Ранее российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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