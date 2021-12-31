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Байден проведет переговоры с Зеленским: известна дата

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Байден проведет переговоры с Зеленским: известна дата

Associated Press

Байден поддерживает территориальную целостность Украины.

Президент США Джо Байден планирует 2 января 2022 телефоном пообщаться с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

"Байден планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание российских военных на границах Украины и рассмотреть подготовку к дипломатическим контактам, чтобы помочь деэскалации ситуации в регионе", — говорится в сообщении .

Напомним:

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