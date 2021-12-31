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О чем общались Байден и Путин: пять новостей, которые вы могли проспать

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О чем общались Байден и Путин: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Звонок президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина завершился, продолжался 50 минут. Читать дальше –>
  • Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины. Читать дальше –>
  • Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер, он был полезен обеим сторонам. Читать дальше –>
  • Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по безопасности. Читать дальше –>

О чем пойдет речь в разговоре Байдена с Путиным | Новости мира

О чем пойдет речь в разговоре Байдена с Путиным | Новости мира

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