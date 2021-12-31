О чем общались Байден и Путин: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Звонок президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина завершился, продолжался 50 минут. Читать дальше –>
- Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины. Читать дальше –>
- Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер, он был полезен обеим сторонам. Читать дальше –>
- Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по безопасности. Читать дальше –>