Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Про що спілкувалися Байден та Путін: п'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Про що спілкувалися Байден та Путін: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Дзвінок президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна завершився, він тривав 50 хвилин. Читати далі –>
  • Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним повідомив про додаткові заходи Вашингтона щодо підтримки України. Читати далі –>
  • Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена мала відвертий і діловий характер, вона була корисна обом сторонам. Читати далі –>
  • Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман очолюватиме американську делегацію на переговорах із Росією щодо безпеки. Читати далі –>

Про що йтиметься у розмові Байдена із Путіним | Новини світу

Про що йтиметься у розмові Байдена із Путіним | Новини світу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація