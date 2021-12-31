Про що спілкувалися Байден та Путін: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Дзвінок президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна завершився, він тривав 50 хвилин. Читати далі –>
- Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним повідомив про додаткові заходи Вашингтона щодо підтримки України. Читати далі –>
- Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена мала відвертий і діловий характер, вона була корисна обом сторонам. Читати далі –>
- Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман очолюватиме американську делегацію на переговорах із Росією щодо безпеки. Читати далі –>