Астрологічний прогноз на 31 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна буде розв'язати найважливіші питання, які не дають спокою вже досить довгий час. Талан чекає на тих, хто любить і вміє працювати, головне, не призначати на цей день ділові переговори і не підписувати серйозні документи.

Символ дня: скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: колір морської хвилі.

Камені дня: аметист, селеніт, рожевий кварц.

За яку частину тіла відповідає: гомілки та ступні.

Хвороби дня: є можливість загострення хронічних захворювань, пов'язаних із ногами – наприклад, варикозного розширення вен.

Афоризм дня: "Доля жартує вкрай недотепно" (Джордж Орвелл).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб та стосунки дня: Новий рік бажано зустрічати з родичами, особливо з дітьми та людьми похилого віку.

Містика дня: можна працювати з магічною силою води та читати любовні змови.

Табу дня: головна небезпека дня – переохолодження, яке може спричинити застудні та вірусні захворювання.

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