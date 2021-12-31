Астрологический прогноз на 31 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно будет решить самые важные вопросы, которые не дают покоя уже довольно долгое время. Удача ждет тех, кто любит и умеет работать, главное, не назначать на этот день деловые переговоры и не подписывать серьезные документы.
Символ дня: скипетр.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 9.
Цвет дня: цвет морской волны.
Камни дня: аметист, селенит, розовый кварц.
За какую часть тела отвечает: голени и ступни.
Болезни дня: есть вероятность обострения хронических заболеваний, связанных с ногами – например, варикозного расширения вен.
Афоризм дня: "Судьба шутит крайне неостроумно" (Джордж Оруэлл).
Геометрическая фигура дня: зигзаг.
Брак и отношения дня: Новый год желательно встречать с родственниками, особенно с детьми и пожилыми людьми.
Мистика дня: можно работать с магической силой воды и читать любовные заговоры.
Табу дня: главная опасность дня – переохлаждение, которое может стать причиной простудных и вирусных заболеваний.
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