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Астрологический прогноз на 31 декабря

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Астрологический прогноз на 31 декабря

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно будет решить самые важные вопросы, которые не дают покоя уже довольно долгое время. Удача ждет тех, кто любит и умеет работать, главное, не назначать на этот день деловые переговоры и не подписывать серьезные документы. 

Символ дня: скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: цвет морской волны. 

Камни дня: аметист, селенит, розовый кварц. 

За какую часть тела отвечает: голени и ступни. 

Болезни дня: есть вероятность обострения хронических заболеваний, связанных с ногами – например, варикозного расширения вен. 

Афоризм дня: "Судьба шутит крайне неостроумно" (Джордж Оруэлл). 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Брак и отношения дня: Новый год желательно встречать с родственниками, особенно с детьми и пожилыми людьми. 

Мистика дня: можно работать с магической силой воды и читать любовные заговоры. 

Табу дня: главная опасность дня – переохлаждение, которое может стать причиной простудных и вирусных заболеваний. 

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