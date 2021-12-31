Байден повідомив Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України — ЗМІ

Сторони обговорили як дипломатичну можливість розв'язання проблем, так і заходи США щодо стримування Москви.

Президент США Джо Байден під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним повідомив про додаткові заходи Вашингтона щодо підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Білий дім.

"Байден виклав Путіну додаткові заходи щодо підтримки України", — наводить ЗМІ слова неназваного представника адміністрації США. Але про які додаткові заходи щодо підтримки України йшлося, — поки що не відомо.

За словами чиновника з Білого дому, американський лідер у розмові з президентом РФ обговорив як дипломатичну можливість розв'язання проблем, так і заходи США щодо стримування Москви.

Загалом розмова лідерів США і РФ була серйозною і ґрунтовною.

Раніше у Кремлі заявили, що російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відомо, що після цієї розмови президент США поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. Поки що точної дати переговорів Байдена та Зеленського ще немає.

Це вже друга розмова глав США та Росії цього місяця. 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін провели зустріч із відеозв'язку.

Про що йтиметься у розмові Байдена із Путіним | Новини світу