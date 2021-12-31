Новый год на линии огня: как встречают 2022 бойца в зоне ООС

Новый год на линии огня: как встречают 2022 бойца в зоне ООС

Украинским военным восьмой год подряд приходится встречать Новый год на передовой.

В пятницу, 31 декабря, в последний день 2021 года, по данным штаба ООС, боевики из станковых гранатометов обстреляли Травневе. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Воины и дальше держат рубежи. Но, конечно, также готовятся встречать Новый год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бойцы установили праздничные елки в блиндажах и укрытиях заблаговременно. Кроме обычных елочных игрушек, среди украшений — патроны и гильзы.

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Ждет бойцов и праздничный стол: с салатами, но без алкоголя. Некоторые будут встречать 2022 год на дежурстве — в окопах и на боевых позициях.

Чаще всего желают армейцы на год грядущий – победы и мирного неба над головой. И конечно же передают поздравления своим матерям, женам и родным. Бойцы пытаются шутить о своем быту, но вполне серьезно говорят о воинском долге.

"Мне, как и каждому воину, хочется вернуться домой живым, чтобы закончилась эта война, но, если придется, как сейчас, то работаем и будем работать", — сказал один из них.

Новости фронта: как украинские бойцы будут встречать Новый год и чем украшают елки

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