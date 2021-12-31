Президент Зеленский подтвердил предстоящие переговоры с Байденом

Президенты будут говорить о мире в Украине.

Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры с президентом США Джо Байденом.

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Об этом он написал в Twitter.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США – ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье провести очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал Владимир Зеленский.

Напомним:

Президент США Джо Байден планирует 2 января 2022 телефоном пообщаться с Владимиром Зеленским.

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