Украинцы стали меньше тратить на подарки: в чем причина

Украинцы стали меньше тратить на подарки: в чем причина

Денежный лимит: одна тысяча гривен.

Украинцы стали меньше тратить средства на подарки.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По исследованиям опубликовали экономисты. Сейчас у большинства людей денежный лимит: одна тысяча гривен. Да, половина украинцев планируют приобрести вкусности.

На игрушки, детские принадлежности и косметику: 32% процента опрошенных. На одежду – 26%. Предметы декора и сувениры – 23% опрошенных украинцев. К тому же многие, блуждая по магазинам перед новогодними праздниками, часто делают спонтанные покупки.

Как сообщалось, новогодний стол-2022 подорожал на 14% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты подсчитали, что для семьи из 3-4 человек угощение обойдется в 1160 гривен. Традиционные салаты прибавили в цене больше всего – 15 грн. В частности, селедка под шубой подорожала почти на 40% — до 47 грн, а оливье — на 9% — до 76 грн.

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