В Украине подорожал новогодний стол: сколько стоят оливье и шуба

Угощение обойдется более чем в тысячу гривен.
Новогодний стол-2022 подорожал на 14% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Эксперты подсчитали, что для семьи из 3-4 человек угощение обойдется в 1160 гривен. Традиционные салаты прибавили в цене больше всего – 15 грн. В частности, селедка под шубой подорожала почти на 40% — до 47 грн, а оливье — на 9% — до 76 грн.
Почти на треть подорожала курица. Приблизительно на 20% – нарезка: сыр и колбаса. Также аналитики отметили, что красная икра в этом году обойдется на 30 грн дороже, шампаньское – на 6 грн, а мандарины – на 2 грн.
Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса.
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