На Донбассе за сутки зафиксировано одно нарушение "тишины"

На Донбассе за сутки зафиксировано одно нарушение "тишины"

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке ООС 26 декабря.

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В направлении Майского Донецкой области враг вел огонь из ПТРК.

По состоянию на 7 часов утра, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, подчеркнули в штабе.

Как сообщалось, Российская Федерация продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники России. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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