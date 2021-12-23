Украинцы активно оформляют субсидии: каков размер помощи

Субсидию получают около 3 млн хозяйств.

Украинцы активно оформляют субсидии: средний размер денежной помощи составляет две тысячи гривен.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Впрочем, сумма может достигать пяти тысяч гривен, сообщили в Минсоцполитики.

В ведомстве разъяснили, что на субсидию могут претендовать все, у кого расходы на коммуналку превышают 15% семейного бюджета. Сейчас помощь получают около трех миллионов домохозяйств. Большинство из них переоформили ее автоматически.

Как сообщалось, в 2022 году в Украине повысят пенсии: будут делать это не сразу, а в 12 этапов. С 1 января 2022 года почти до 8 тыс. увеличится минимальная пенсия для семей защитников, погибших в зоне АТО/ООС. Также женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии после достижения нового пенсионного возраста.