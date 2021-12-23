Українці активно оформлюють субсидії: який розмір допомоги

Субсидію отримують майже 3 млн господарств.

Українці активно оформлюють субсидії: середній розмір грошової допомоги становить дві тисячі гривень.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Втім, сума може сягати і п'яти тисяч гривень, повідомили у Мінсоцполітики.

У відомстві роз’яснили, що на субсидію можуть претендувати всі, у кого витрати на комуналку перевищують 15 % від сімейного бюджету. Зараз допомогу отримують майже три мільйони домогосподарств. Більшість із них переоформили її автоматично.

Як повідомлялося, 2022 року в Україні підвищать пенсії: робитимуть це не відразу, а у 12 етапів. Від 1 січня 2022 року майже до 8 тис. збільшиться мінімальна пенсія для родин захисників, які загинули в зоні АТО/ООС. Також жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.