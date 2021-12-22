Підвищать усім, але не одночасно: як в Україні зростуть пенсії у 2022 році

Підвищать усім, але не одночасно: як в Україні зростуть пенсії у 2022 році

Середній розмір соцвиплати перевищив суму фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2022 році в Україні підвищать пенсії: робитимуть це не відразу, а у 12 етапів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Мінсоцполітики, середній розмір соцвиплати перевищив суму фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Від 1 січня 2022 року майже до 8 тис. збільшиться мінімальна пенсія для родин захисників, які загинули в зоні АТО/ООС. Також жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.

Анонсовано, що від 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії збільшиться для ліквідаторів ЧАЕС, які отримали інвалідність:

І група отримає понад 14 тис. грн,

ІІ група - 9,5 тис. грн,

ІІІ група - 7 тис. грн.

Від 1 березня буде індексація пенсій.

Далі, від жовтня 2022 року, розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30 – 35 років буде 3 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні почнуть впроваджувати накопичувальну пенсійну систему від 2023 року і до 2026-го. Кошти будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді. А після 2026 року у людини має з'явитись вибір — перевести ці кошти до накопичувальних пенсійних фондів, які будуть працювати на ринках.

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