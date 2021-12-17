Підвищували 10 разів: Шмигаль назвав нинішній розмір середньої пенсії в Україні

Хто може вийти на пенсію в 2022 році / Pexels

Пенсії у 2021 році в Україні підвищувались десять разів.

В Україні розмір середньої пенсії у грудні 2021 року досягнув майже 4 тисяч гривень. Загалом за рік пенсії зростали 10 разів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Шмигаль наголосив, що підвищення пенсій залишається важливою складовою у сфері соціальної політики. Так, за його словами, протягом поточного року уряд десять разів підвищував виплати різним категоріям українських пенсіонерів.

"У грудні мінімальна пенсія, для тих, хто має повний стаж, зросла до 2 тисячі 600 гривень, а також від грудня середня пенсія в Україні склала майже 4 тисячі гривень. Важливий показник середньої пенсії в нашій державі", - сказав очільник уряду.

Крім того, Шмигаль нагадав, що була підвищена мінімальна пенсія і здійснені надбавки за позанормовий страховий стаж, підвищено новопризначені пенсії, а індексація для майже 8 млн пенсіонерів додала ще 300 грн.

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