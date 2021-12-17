Зеленський збирає послів у резиденції "Синєгора": про що говоритимуть

Зеленський збирає послів у резиденції "Синєгора": про що говоритимуть

Зокрема, йтиметься про подальше зміцнення проактивної зовнішньої політики нашої держави.

21-22 грудня в карпатській резиденції "Синєгора" в Івано-Франківській області Президент України Володимир Зеленський проведе щорічну конференцію послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Про це повідомила пресслужба МЗС.

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Як зазначається, під час заходу Зеленський окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підіб’є дипломатичні підсумки 2021 року та розповість про пріоритети роботи МЗС України у 2022 році", — зазначають у МЗС.

Зокрема, йтиметься про подальше зміцнення проактивної зовнішньої політики нашої держави, протидію російській агресії, відкриття нових зовнішніх ринків для українських експортерів та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів українських громадян за кордоном, спрощення умов їхніх поїздок у різні країни світу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов візьмуть участь у пленарній сесії на другий день конференції.

Почесним гостем цьогорічного з’їзду стане міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який звернеться із промовою до послів України.

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також звернеться до українських послів по відео.

Нагадаємо, у Брюсселі нарешті відбувся довгоочікуваний саміт Східного партнерства (СхП), який через COVID-19 кілька разів переносився. Взяв у ньому участь і президент України Володимир Зеленський.

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