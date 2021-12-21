У Мінсоцполітики пояснили, чи вплине "ковідна" тисяча на призначення субсидій

У Мінсоцполітики пояснили, чи вплине "ковідна" тисяча на призначення субсидій

Тисячу можуть отримати повністю вакциновані українці.

Українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали виплачувати по 1 тисячі гривень у межах програми "єПідтримка". Отримання цих грошей від держави не вплине на субсидію.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

"Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах", - сказано в повідомленні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, раніше у Мінкульті розповіли, як вакциновані українці витрачають "ковідну" тисячу від Зеленського.

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