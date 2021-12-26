Астролог назвал самые музыкальные знаки Зодиака

Можно предположить, что музыку, как вид искусства, любят все без исключения.

Тем не менее одни к ней более чувствительны, а другие, увы, менее. Астролог Людмила Булгакова назвала самые музыкальные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раков музыка – важная составляющая их души, наверное, поэтому они являются одновременно и гениальными сочинителями, и восприимчивыми, тонко чувствующими слушателями. Представители этого эмоционального знака при помощи музыки могут выразить – или прочувствовать – все спектры своего состояния, от отчаяния до эйфории и обратно. Неудивительно, что среди них встречаются не только уникальные, создающие шедевры музыканты, но и замечательные их ценители – слушатели или критики.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – знак, который склонен не столько к созданию, сколько к пониманию и тонкому восприятию музыкальных произведений. Услышав мелодию, которая, образно говоря, легла им на душу, они могут долго "прослушивать" ее в голове и напевать, пробуя каждую ноту – и их соединение – "на вкус". Музыка для представителей знака – составляющая мировоззрение, без которой оно не сможет быть гармоничным, поэтому они являются завсегдатаями симфонических концертов, а также оперных и балетных спектаклей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Для Рыб, которые, как известно, любят витать в облаках или пребывать в параллельной реальности, именно музыка создает миры, которые с легкостью – и не без приятности – заменяет им реальность, которую представители знака зачастую – порой не без основания – считают жестокой. Музыка для них – не набор звуков, а путешествие в волшебную страну, в которой вода и небо голубее, трава зеленее, а люди мудрее, искреннее и добрее. Погружаясь в музыкальное волшебство, они не всегда хотят возвращаться обратно, но без этого никак не обойтись.

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