Налоги для ФЛП в 2022 году: сколько нужно будет платить

Налоги для ФЛП в 2022 году: сколько нужно будет платить

Для предпринимателей в Украине увеличится размер единого социального взноса и единого налога.

С начала 2022 года в Украине меняется размер единого налога и единого социального взноса для физических лиц предпринимателей (ФЛП). В госбюджете-2022 заложены новые показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что влечет за собой увеличение налоговых вычетов.

ТСН.ua напоминает, кому, когда и сколько придется платить в 2022 году.

Как изменятся базовые величины

Согласно принятому закону о государственном бюджете, минимальная зарплата, размер которой от 1 декабря 2021 года составляет 6,5 тысячи гривен, с 1 октября 2022 года вырастет до 6,7 тысячи гривен.

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который с 1 декабря 2021 установлен в размере 2 393 грн, в течение года будут повышать дважды: с 1 июля – до 2 508 грн, а с 1 декабря – до 2 589 грн.

Увеличение этих базовых показателей приведет к росту разных платежей в бюджет. В частности, изменения произойдут в начислении ЕСВ, ставка которого составляет 22% зарплаты.

То есть минимальный размер страхового взноса, который с 1 января 2022 года составляет 1 430 грн (6500×22%), с 1 октября 2022 возрастет до 1 474 грн (6700×22%).

Максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500×15 = 97 500 грн.). Поэтому максимальная сумма страхового взноса составит от 1 октября 2022 - 22 110 грн (6700×15×22%).

Сколько платить ФЛП

Исходя из приведенных показателей, суммы налогов и взносов для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в 2022 году составят:

ФЛП I группы

ЕСВ, размер которого с 1 декабря 2022 года составляет 1 430 грн, с 1 октября 2022 возрастет до 1 474 грн.

Единый налог составит 248,10 грн, то есть не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.

ФЛП II группы

ЕСВ, размер которого с 1 декабря 2022 года составляет 1 430 грн, с 1 октября 2022 возрастет до 1 474 грн.

Единый налог составит 1 300 грн, то есть 20% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2022 года.

Ставки одного налога в процентах (фиксированные ставки) инсталлируются сельскими, поселковыми, городскими советами либо советами территориальных общин.

ФЛП III группы

ЕСВ, размер которого с 1 декабря 2022 года составляет 1 430 грн, с 1 октября 2022 возрастет до 1 474 грн.

Единый налог составит 5% дохода или 3% дохода и НДС.

ФЛП на общей системе налогообложения

ЕСВ, размер которого с 1 декабря 2022 года составляет 1 430 грн, с 1 октября 2022 возрастет до 1 474 грн.

Доходы, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора от чистого дохода.

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