В 2022 году расходы украинцев планируют проверить: кому будут начислены налоги за старые квартиры

ТСН.ua разобрался, когда будут доначислять налоги, кому из украинцев придется доплатить и как снизить расходы.
Кому и как доначислят налоги
Налоговой службой Украины планируется проведение оценки сделок физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов. С сентября 2022 года должны начаться косвенные методы налогового контроля. Налоги будут начисляться в размере 19,5% (военный сбор и НДФЛ) даже за купленные в прошлом крупные объекты.
К примеру, если семья купила квартиру или дом, но доход, потраченный на покупку, не задекларировала, то на стоимость недвижимости начислится налог. Если же жилье было куплено еще в начале 90-х и информация о покупке отсутствует в реестре, налоговики узнают квартиру, когда вы попытаетесь ее продать.
Кроме недвижимости проверят и другие большие расходы: покупка автомобиля или земельного участка.
Глава Министерства финансов Сергей Марченко во время интервью НВ заявил, что на любые купленные крупные объекты недвижимости без задекларированных доходов или налоговой амнистии (когда человек показывает свои реальные доходы, по которым по тем или иным причинам не были уплачены налоги) налоговая вправе начислить сумму неуплаченного ранее налога. При этом доначисление будет не на всю сумму покупки, а только на разницу между стоимостью недвижимости и задекларированными доходами.
Однако точных правил пока нет, ведь Минфин только готовит законопроект. Возможно, что продавцов недвижимости или других крупных объектов заставят сообщать налоговую о проведении сделки. Такие системы сейчас работают во многих странах мира.
Следует отметить, что в разработанном законопроекте Минфина о косвенных методах налогового контроля будут существовать и определенные ограничения. К примеру, если купленная недвижимость имеет площадь менее 120 квадратных метров, налоговую амнистию можно не проходить. В будущем могут появиться другие правила. Возможно, не будут учитывать расходы определенной суммы денег.
Можно ли избежать выплат в бюджет
Полностью избежать доначисления налога не получится. Но если жилье или другой крупный объект были куплены за зарплату в конвертах или другие теневые доходы, избежать слишком высокого процента поможет налоговая амнистия. В этом случае сумма обязательной доплаты снизится. К примеру, за квартиру начислится всего 5%.
Что такое налоговая амнистия
В некоторых странах успешно прошла налоговая амнистия. Ее особенностями в Украине являются следующие моменты:
- если человек получил теневой доход в размере до 100 тысяч гривен, он будет амнистироваться автоматически, без необходимости уплаты налогов;
- если денежные средства были получены незаконным путем, амнистировать их не получится;
- в налоговой амнистии не могут участвовать чиновники, которые могли получить доходы за коррупцию;
- по валюте, правам на имущество юридических лиц, недвижимости, автомобиля, правам интеллектуальной собственности при амнистии потребуется уплатить только 5% налога;
- из остальной собственности при амнистии человек уплатит 10% налога;
- при покупке ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов) придется уплатить налог 2,5%;
- все деньги, легализованные путем налоговой амнистии, придется положить в банк на один год;
- заполнение декларации полностью добровольное дело, поэтому информацию, которая будет предоставлена гражданином, не смогут использовать для его привлечения к ответственности.