В Черкассах мужчина ранил ножом подростка

Горожане задержали злоумышленника до приезда полиции.
В Черкассах, около торгово-развлекательного центра, ножом ранили подростка. Нападавшего задержали.
Об этом сообщили в полиции области.
Мужчина нанес ножевое ранение в ногу 14-летнему подростку. Свидетелями стали прохожие, они задержали нападающего и вызвали скорую и полицию.
28-летнего местного жителя, у которого был нож, передали экипажу патрульной полиции.
Пострадавшего бригада медиков госпитализировала в Черкасскую областную детскую больницу. Ему была проведена операция. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Винницкой области мужчина до смерти избил своего соседа и пытался избавиться от тела пострадавшего и вещественных доказательств. Свою окровавленную одежду он пытался сжечь в печи в своем доме, но не успел.
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