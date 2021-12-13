В Черкассах мужчина ранил ножом подростка

Горожане задержали злоумышленника до приезда полиции.

В Черкассах, около торгово-развлекательного центра, ножом ранили подростка. Нападавшего задержали.

Об этом сообщили в полиции области.

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Мужчина нанес ножевое ранение в ногу 14-летнему подростку. Свидетелями стали прохожие, они задержали нападающего и вызвали скорую и полицию.

28-летнего местного жителя, у которого был нож, передали экипажу патрульной полиции.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Пострадавшего бригада медиков госпитализировала в Черкасскую областную детскую больницу. Ему была проведена операция. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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Напомним, в Винницкой области мужчина до смерти избил своего соседа и пытался избавиться от тела пострадавшего и вещественных доказательств. Свою окровавленную одежду он пытался сжечь в печи в своем доме, но не успел.

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