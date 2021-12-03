На Киевщине разоблачили "воров света", которые майнили криптовалюту

На Киевщине разоблачили "воров света", которые майнили криптовалюту

По предварительным оценкам, организаторы подпольной криптофермы нанесли ущерб более чем на 3,5 млн грн.

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили подпольную криптоферму, организаторы которой для ее деятельности производили незаконный отбор электроэнергии.

Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в пресс-службе СБУ.

Как установлено следствием, трое жителей Киевщины арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где разместили специальное оборудование для майнинга криптовалют. Этот процесс требует значительной мощности электроэнергии, поэтому, чтобы платить за свет минимальные суммы, дельцы подключились к электроподстанции в обход счетчика.

"В ходе обыска, проведенного по адресу осуществления противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ инициировала проведение компьютерно-технической и экономической экспертиз для определения точного размера нанесенного государству ущерба. По предварительной оценке, организаторы подпольной криптофермы нанесли ущерб более чем на 3,5 млн грн.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к оборудке лиц.

Напомним, 20 октября впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологическую границу в 65 тысяч долларов.

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