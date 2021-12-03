На Київщині викрили “крадіїв світла”, які майнили криптовалюту

На Київщині викрили “крадіїв світла”, які майнили криптовалюту

За попередніми оцінками, організатори підпільної криптоферми завдали збитків на понад 3,5 млн грн.

У Київській області співробітники СБУ викрили підпільну криптоферму, організатори якої для її діяльності проводили незаконний відбір електроенергії.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 грудня, у пресслужбі СБУ.

Як встановлено слідством, троє мешканців Київщини орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де розмістили спеціальне обладнання для майнінгу криптовалют. Цей процес потребує значної потужності електроенергії, тому, щоб сплачувати за світло мінімальні суми, ділки підключилися до електропідстанції в обхід лічильника.

“У ході обшуку, проведеного за адресою здійснення протиправної діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків. За попередньою оцінкою, організатори підпільної криптоферми завдали збитків на понад 3,5 млн грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, 20 жовтня вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічну межу в 65 тисяч доларів.

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