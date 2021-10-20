Біткоїн оновив історичний максимум на позначці у майже $66 тис.

Вартість криптовалюти - $65,872.
У другій половині дня 20 жовтня вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічно важливу позначку у 65 тисяч доларів. За минулу добу біткоїн здорожчав на 5%
Про це свідчать дані CoinDesk.
Слід зазначити, що так дорого криптовалюта не коштувала від квітня 2021 року, коли був встановлений рекорд у $64 888,99.
Нагадаємо:
- Біткоїн - найпопулярніша в світі цифрова валюта, перший випуск якої відбувся в 2009 році.
- Курс головної криптовалюти світу невпинно зростає від початку жовтня. Так, від початку місяця криптовалюта подорожчала майже на 36%, повернувшись до зростання після вересневого зниження на 7%, якому передували два місяці зростання вартості поспіль в липні і серпні - сумарно майже на 35%.
- За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.