Курс біткоїна перевищив $50 тисяч

Вартість криптовалюти - $50,179.
5 жовтня вартість криптовалюти перевищила 50 тисяч доларів вперше від 7 вересня. За минулу добу біткоїн здорожчав на 5%, а зростання за тиждень склало 18%.
Такі дані доступні на майданчику Coindesk.
Згідно з даним інтерактивної таблиці "Мінфіну", вартість криптовалюти станом на 14:30 склала $50,179.
Біткоїн - найпопулярніша в світі цифрова валюта, перший випуск якої відбувся в 2009 році. За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.
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