"Боротьба за ресурси вже почалася": у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу цієї зими

"Боротьба за ресурси вже почалася": у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу цієї зими

У американському виданні зауважили, що у всьому світі спостерігаються проблеми з поставками більшості товарів.

Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів можуть призвести до глобальної кризи цієї зими.

Таку думку висловив журналіст одного з провідних американських фінансових видань "Bloomberg" Майкл Уїнфрі.

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Автор вважає, що пандемія COVID-19 виявилася великою кризою для людства: у всьому світі спостерігаються проблеми з постачанням більшості товарів, починаючи від зерна і закінчуючи комп'ютерними чіпами. Водночас, у деяких країнах є й інші проблеми.

Наприклад, у Великій Британії спостерігається гострий дефіцит палива, а полички в супермаркетів порожні через брак водіїв. За словами Майкла Вінфрі, цієї зими температурний режим в Північній півкулі вплине на різні ринки, і якщо виправдаються найпесимістичніші прогнози метеорологів, то нестача енергоресурсів призведе до повномасштабної кризи.

Вінфрі вважає, що це призведе до "бійки" за ресурси. Так, Китай розпорядився забезпечити поставки вугілля понад квоти, що призвело до рекордного зростання цін на газ і електрику в Європі. Це призвело до того, що найбільша на континенті мережа теплиць в Нідерландах закрилася, що може відбитися на поставках харчової продукції.

Водночас у Франції влада заборонила підвищувати регульовані тарифи на газ і скоротила податки на електроенергію. Також у всьому світі скорочуються запаси пшениці, а прогнози щодо виробництва зерна тільки погіршуються.

Нагадаємо, у США назріває фінансова криза: боргові зобов'язання та соцвиплати незабаром можуть перетнути "боргову стелю", тобто ліміт, який закладений у бюджеті на такі цілі. У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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