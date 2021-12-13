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У Черкасах чоловік штрикнув ножем підлітка

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У Черкасах чоловік штрикнув ножем підлітка

ГУ НП в Одеській області

Містяни затримали зловмисника до приїзду поліції. 

У Черкасах, поблизу торговельно-розважального центру, ножем поранили підлітка. Нападника затримали.

Про це повідомили у поліції області.

Чоловік наніс ножове поранення у ногу 14-річному підлітку. Свідками стали перехожі, вони затримали нападника й викликали швидку та поліцію.

28-річного місцевого жителя, який мав при собі ніж, передали екіпажу патрульної поліції.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
ГУ Національної поліції в Черкаській області

Потерпілого бригада медиків ушпиталила до Черкаської обласної дитячої лікарні. Йому провели операцію. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

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