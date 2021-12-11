У Санкт-Петербурзі таксист зарізав ножем пасажира

Один клієнт таксі опинився у лікарні.
У російському Санкт-Петербурзі водій таксі напав із ножем на пасажирів.
Про це з посиланням на головне управління МВС у Санкт-Петербурзі повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що інцидент ставсяі ввечері 10 грудня біля магазину на вулиці Ленради. Під час поїздки між пасажирами та таксистом виник конфлікт. Коли авто зупинилося і клієнти вийшли з салону, водій їх догнав і поранив ножем. Чоловік втік з місця події.
В результаті один із потерпілих пасажирів помер у лікарні. Другий залишається у важкому стані в медзакладі.
За попередньою інформацією, нападником виявився 27-річний Джаббар Атакішієв. Поліція розшукує чоловіка. "Проводиться перевірка, спрямована на встановлення деталей і розшук зловмисника. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Як повідомлялося, у Росії школяр влаштував стрілянину в школі. Підліток проніс мисливський карабін. Шестикласника "вгамував" директор школи. В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.
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