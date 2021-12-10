У США застрелили репера Slim 400: що відомо

Музикантові було 34 роки, у нього залишилася донька.

В американському штаті Каліфорнія застрелили комптонського репера Вінсента Кохрана, більше відомого як Slim 400.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що інцидент стався увечері в середу, 8 грудня, в місті Інґлвуд, коли невідомі відкрили вогонь у бік музиканта. Постріли під час патрулювання території почули поліціянти, які й виявили Кохрана: він вже лежав на землі.

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Правоохоронці надали реперу першу допомогу, перш ніж його доправили до медичного центру Harbour-UCLA. Втім, попри всі зусилля, врятувати постраждалому життя не вдалося: лікарі лише констатували смерть. Музикантові було 34 роки, у нього залишилася донька.

Нині поліція Інґлвуда збирає докази і спілкується зі свідками. Вказується, що у 2019 році у Slim 400 стріляли декілька разів, і після одного з нападів він переніс операцію.

У 2013 році Slim 400 випустив свій дебютний сингл "Turn Up" за участю YG та Kidoe. Його останній альбом "Ice Wata Army" вийшов у серпні.

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