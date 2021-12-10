В США застрелили рэпера Slim 400: что известно

Музыканту было 34 года, у него осталась дочь.

В американском штате Калифорния застрелили комптонского рэпера Винсента Кохрана, больше известного как Slim 400.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 8 декабря, в городе Инглвуд, когда неизвестные открыли огонь в сторону музыканта. Выстрелы при патрулировании территории услышали полицейские, которые и обнаружили Кохрана лежащим на земле.

Также читайте Звездные потери 2021 года: кто из знаменитостей умер в этом году

Правоохранители предоставили рэперу первую помощь, прежде чем его доставили в медицинский центр Harbour-UCLA. Впрочем, несмотря на все усилия, спасти пострадавшему жизнь не удалось: врачи лишь констатировали смерть. Музыканту было 34 года, у него осталась дочь.

В настоящее время полиция Инглвуда собирает доказательства и общается со свидетелями. Указывается, что в 2019 году в Slim 400 стреляли несколько раз и после одного из нападений он перенес операцию.

В 2013 году Slim 400 выпустил свой дебютный сингл "Turn Up" с участием YG и Kidoe. Его последний альбом "Ice Wata Army" вышел в августе.

Читайте также: