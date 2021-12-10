Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют оценить ситуацию со стороны.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 декабря 2021 рассказывает, что Овнам следует двигаться вперед, а Тельцам — праздновать маленькие победы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Позаботьтесь о крепком фундаменте и смело двигайтесь вперед. В отношениях не забывайте о партнерстве. На работе позаботьтесь о защите своих интересов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях стремитесь к чувственному наслаждению. На работе устройте корпоратив.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях может быть больно. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король жезлов"

Защищайте свои позиции. В отношениях выбирайте достойного партнера. На работе изо всех сил сопротивляйтесь проблемам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте над профессиональным развитием. В отношениях задумайтесь над общим делом. На работе нужно проявить свои лучшие стороны.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Охраняйте свои позиции. В отношениях покажите свою силу. А на работе больше развивайтесь.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди вас предстоят испытания. В отношениях могут вылезть на поверхность комплексы. А на работе вам будут мешать ваши ужасы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. В отношениях нужно больше полагаться на себя. На работе положите начало новому проекту.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь к своей цели. На работе усиленно займитесь делами. В отношениях скрывайте свои чувства.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Следует найти общий язык с людьми, которые вас окружают. На работе ищите единомышленников. А в отношениях не забывайте о дружбе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Ситуация улучшается. В отношениях двигайтесь на опережение. На работе подружитесь с коллегами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Не забывайте о счастливом случае. На работе надейтесь на удачу. В отношениях сопротивляйтесь проблемам.

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