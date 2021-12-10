В Мексике в ДТП с мигрантами погибли 49 человек, еще 58 пострадали: видео 18+

В Мексике в ДТП с мигрантами погибли 49 человек, еще 58 пострадали: видео 18+

Грузовик с прицепом, перевозивший по меньшей мере 107 мигрантов, опрокинулся. Водитель скрылся сразу после ДТП.

В Мексике в четверг, 9 декабря, в результате опрокидывания грузовика с прицепом погибли по меньшей мере 49 мигрантов, а еще 58 получили ранения.

Об этом сообщает El País.

Отмечается, что инцидент произошел в столице мексиканского штата Чиапас Тукстла-Гутьерре. Водитель автомобиля при повороте не справился с управлением и въехал в подпорную стену, после чего транспортное средство перевернулось.

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Как рассказали в Службе гражданской защиты штата Чиапас, грузовик двигался с "избыточной скоростью", в результате чего прицеп оторвался от автомобиля, а пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние, разбросало по дороге.

В момент инцидента в прицепе грузовика находились по меньшей мере 107 мигрантов из стран Центральной Америки. По словам очевидцев, водитель автомобиля сразу после аварии скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают волонтеры Красного Креста, чрезвычайники и службы гражданской защиты. Пострадавших мигрантов доставили в больницы региона.

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Губернатор штата Чиапас Рутилио Эскандон дал указание "немедленно оказать помощь раненым" и подчеркнул, что "ответственность будет определяться по закону".

Известно, что грузовик утром покинул Гватемалу и направлялся в штат Веракрус, чтобы впоследствии добраться до Пуэблы. В издании отмечают, что этот маршрут является одним из наиболее распространенных коридоров для мигрантов, спасающихся от насилия в Центральной Америке.

В этом году на территории Мексики задержали более 228 тысяч мигрантов, и около 120 тысяч человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. "Исторические цифры побили все рекорды для перемещенных лиц", – говорится в материале.

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|URGENTE: D'acord amb reportes preliminares, el accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo s'hauria provocat perquè un trailer es qued sense frenos. pic.twitter.com/BHNsedvQyx — Alerta News (@Alerta_News_) December 9, 2021

Almenys 49 migrantes que viajaban en un trailer van perdre la vida a Chiapas després que el vehicle volcó, confirmó Protección Civil estatal.

Daniel Díaz pic.twitter.com/8AeEerAA5r — REFORMA Nacional (@reformanacional) December 9, 2021

Una tragedia



В 2009 году в Польше поехали в 2008 году, а в Чикапасе, в Чиапасе, на берегу Белисарио Dominique pic.twitter.com/KhTJTCTfMC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 9, 2021

Segue aumentando el número de migrantes morts a Chiapas fins el moment es reportan 49 morts y 57 Heridos en la volcadura del trailer en el tramos Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, La majoria son de Guatemala, Honduras и El Salvador. pic.twitter.com/6knLXqKUVF — Martiria Félix ❤️ (@martiriafelix) December 10, 2021

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