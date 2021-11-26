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Автобус с паломниками врезался в дом: 19 погибших, более 30 искалеченных

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Автобус с паломниками врезался в дом: 19 погибших, более 30 искалеченных

Фото: Twitter/FernandoCruz

ДТП произошло дорогой в мексиканский город Чалма, где раньше было капище ацтекского божества, а теперь здесь место христианского паломничества.

В пятницу, 26 ноября, в городке Хокисинго в Мексике автобус с паломниками, которые ехали в католическую святыню в городе Чалма, врезался в стену дома. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Вероятной причиной аварии называют отказ тормозов автобуса, которым в религиозное паломничество отправилось более полусотни мексиканцев.

На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи, тяжелых раненых эвакуировали два медицинских вертолета. В соцсетях публикуют фотографии и видео с места трагедии.

Чалма была священным местом еще до завоевания Мексики в 1521 году испанцами – здесь было святилище в пещере, посвященное ацтекскому божеству. По словам верующих, пять веков назад на древнем капище чудом появился крест, после чего Чалма стала местом христианского паломничества.

Фото: Twitter/FernandoCruz / ©
Фото: Twitter/FernandoCruz

Напомним, в штате Мон на юге Мьянмы погибли по меньшей мере два десятка паломников, следовавших вдоль берега к здешней пагоде — культовому сооружению буддистов.

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