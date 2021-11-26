В рейтинг 100 лучших управленцев страны вошел генеральный директор "1+1 Media"

Он стал единственным представителем медиа-индустрии страны.

Крупнейший бизнес-саммит страны состоялся в столице. Среди сотен участников опытом развития и внедрения инноваций поделились руководители 25 крупнейших компаний Украины. Кроме того, уделили внимание вопросу адаптации бизнеса в современных реалиях.

Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Финалом бизнес-саммита стало награждение ста лучших управленцев крупнейших компаний. В которые вошел также генеральный директор "1+1 Media" Ярослав Пахольчук. Он стал единственным представителем медиа-индустрии страны.

"Сегодня во многих успешных компаниях ценности максимально близки к человеческим ценностям: ответственность, честность, открытость и безусловно надо много работать. Надо знать, чего ты хочешь и какая цель. Эта цель, объединяющая твоих единомышленников, она чрезвычайно важна. Команда, безусловно, ориентированная на эту цель, и которая руководствуется едиными ценностями", — отметил он.

100 лучших управленцев страны | в рейтинг вошел генеральный директор "1+1 media"