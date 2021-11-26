Fitch прогнозирует, что МВФ выделит Украине лишь часть средств

На этой неделе Украина получила второй транш в размере около 700 миллионов долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина в 2022 году получит от Международного валютного фонда (МВФ) только часть запланированных средств. Причиной называют — неспособность Украины выполнить все условия по программе stand-by.

Об этом говорится на сайте рейтингового издания.

По их прогнозам, МВФ предусматривает частичное выделение оставшихся 2,2 миллиарда долларов средств SBA в 2022 году. В то же время, по ожиданиям агентства, Украина получит поступления средств от других международных финансовых институтов и доступ к рынкам еврооблигаций.

Почему МВФ может не дать Украине запланированную сумму средств

Получение следующих траншей зависит от выполнения Украиной всех условий по программе stand-by. В частности, как пишет Fitch, выполнение остальных требований во многом зависит от способности президента Зеленского получить поддержку парламентского большинства для своего законодательного порядка.

"Несмотря на внедрение этого года антиолигархических мероприятий и предыдущих действий SBA по судебной системы и коррупции, медленное завершения первого пересмотра SBA подчеркивает проблемы, стоящие перед Президентом, в том числе через неожиданные изменения Конституционного суда. Риски реализации политики частично связаны с влиянием олигархов, пророссийских интересов и судебной власти. В более широком плане показатели управления улучшились, но остаются слабым местом рейтинга", — говорится в сообщении.

Напомним, МВФ обязал Украину погасить долги перед "зелеными" на фоне скандала с блокированием платежей по еврооблигациям.

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