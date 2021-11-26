Fitch прогнозує, що МВФ виділить Україні лише частину коштів

На цьому тижні Україна отримала другий транш у розмірі майже 700 мільйонів доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна у 2022 році отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) лише частку від запланованих коштів. Причиною називають - неспроможність України виконати всі умови за програмою stand-by.

Про це йдеться на сайті рейтингового видання.

За їхними прогнозами, МВФ передбачає часткове виділення решти 2,2 мільярда доларів коштів SBA у 2022 році. Водночас, за очікуваннями агентства, Україна матиме надходження коштів від інших міжнародних фінансових інститутів та доступ до ринків єврооблігацій.



Чому МВФ може не дати Україні заплановану суму коштів

Отримання наступних траншів залежить від виконання Україною усіх умов за програмою stand-by. Зокрема, як пише Fitch, виконання решти вимог в значній мірі залежить від здатності президента Зеленського отримати підтримку парламентської більшості для свого законодавчого порядку.

" Незважаючи на впровадження цього року антиолігархічних заходів та попередніх дій SBA щодо судової системи та корупції, повільне завершення першого перегляду SBA підкреслює проблеми, які стоять перед Президентом, у тому числі через неочікувані зміни Конституційного суду. Ризики реалізації політики частково пов’язані з впливом олігархів, проросійських інтересів та судової влади. У більш широкому плані показники управління покращилися, але залишаються слабким місцем рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" на тлі скандалу з блокуванням платежів щодо єврооблігацій

Раніше: