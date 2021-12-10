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Три варианта отвергнуты: Арестович объяснил, почему РФ блокирует обмен пленными

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Три варианта отвергнуты: Арестович объяснил, почему РФ блокирует обмен пленными

УНІАН

По его словам, Кремль считает, что Украина должна отдать РФ задержанных преступников без осуждения нашего суда.

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие требования озвучивает Россия в рамках Минских переговоров.

Об этом Арестович сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По его словам, Кремль в очередной раз отверг разные форматы обмена удерживаемыми лицами.

"Мы предложили в очередной раз обменять взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц. Три варианта мы предложили: 13, 24 и почти 60 человек. Также все отброшено. Главный аргумент российской стороны состоит в том, что они требуют от нас процессуального очищения. Это не юридический термин", — сказал советник Ермака.

Арестович объяснил, почему РФ блокирует обмен пленными. В частности Москва хочет, чтобы президент помиловал лиц, которых Украина должна отдать РФ, без осуждения нашим судом. А это запрещает украинское законодательство.

"Процедура выглядит так: сначала они взаимодействуют с украинскими судами — например, как бывшие бойцы "Беркута". После того, как они получают приговор суда, их может помиловать президент. До этого мы не можем сделать — и мы постоянно объясняем это российской стороне", — подытожил он.

Напомним, Алексей Арестович рассказал о возможности привлечения Германии и Франции в СЦКК.

Ранее Алексей Резников сообщил, что Украина закупила у Литвы вооружение против российских беспилотников, а также анонсировал "серьезный тюнинг" Минобороны.

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